Нужно ли следовать суточным нормам питания / И в чем они заключаются

Здоровое, сбалансированное питание — ключ к хорошему самочувствию, настроению и стройности. Многие специалисты рекомендуют опираться на суточную норму калорий, которая включает необходимое количество макронутриентов для поддержания здоровья.
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