«Бавария» сыграет с «Ульмом» в 1-м раунде Кубка Германии, «Байер» против «Карл Цейсс», «Боруссия» Дортмунд – с «Любеком» и другие пары

На этой стадии в борьбу сразу вступают клубы из Бундеслиги. Матчи пройдут с 16 по 28 августа. «Динамо» Дрезден – «Фортуна» Дюссельдорф «Арминия» – «Ганновер» «Ян Регенсбург» – «Бохум» «Пройссен» – «Штутгарт» «Айнтрахт» Брауншвейг – «Айнтрахт» Франкфурт «Эрцгебирге» – «Боруссия Менхенгладбах» «Шпортфройнде Лотте» – «Карлсруэ» «Бремер СФ» – «Падерборн» «Меппен» – «Гамбург» «Вюрцбургер Киккерс» – «Хоффенхайм» «Любек» – «Боруссия» Дортмунд «Хильдесхайм» – «Эльферсберг» «Филлинген» – «Хайденхайм» «Саарбрюкен» – «Нюрнберг» «Энерги» – «Вердер» «Кобленц» – «Вольфсбург» «Рот-Вайсс Эссен» – «РБ Лейпциг» «Веэн» – «Майнц» «Ингольштадт» – «Кайзерслаутерн» «Зандхаузен» – «Кельн» «Ульм» – «Бавария» «Оффенбах Киккерс» – «Магдебург» «Карл Цейсс» – «Байер» «Аален» – «Шальке» «Ганза» – «Герта» «Халлешер» – «Санкт-Паули» «Оснабрюк» – «Фрайбург» «Грайфсвальдер» – «Унион Берлин» «Шотт Майнц» – «Гройтер Фюрт» «Тойтония Оттенсен» – «Дармштадт» «Виктория Берлин» – «Аугсбург» «Алеманния» – «Хольштайн Киль».
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