В Новороссийске комплекс экспериментального завода продают за 275 млн рублей

Данное объявление появилось на одной из популярных торговых площадок.Одна из риелторских компаний выставила на продажу в Сети помещения Опытно-экспериментального завода Новороссийска, общая площадь которых 9 тыс.
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