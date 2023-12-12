Актер Сергей Савин заявил об отсутствии у SHAMAN шансов стать любимчиком Аллы Пугачевой

По словам фаворита примадонны, немаловажную роль сыграла внешность.Актер и певец Сергей Савин объяснил, почему в певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) не было никаких шансов попасть в число любимчиков Аллы Пугачевой.
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