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Актер Сергей Савин заявил об отсутствии у SHAMAN шансов стать любимчиком Аллы Пугачевой

Актер Сергей Савин заявил об отсутствии у SHAMAN шансов стать любимчиком Аллы Пугачевой

По словам фаворита примадонны, немаловажную роль сыграла внешность.Актер и певец Сергей Савин объяснил, почему в певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) не было никаких шансов попасть в число любимчиков Аллы Пугачевой.

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