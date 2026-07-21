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Лавров отправляется в Манилу для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров с 21 по 23 июля в Маниле примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

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