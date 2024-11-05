В Германии согласились со словами Лаврова о теракте на "Северных потоках"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее", заявил, что власти Германии "стыдливо смирились" с тем, что газопроводы "Северные потоки" были нарушены в ущерб гражданам ФРГ.