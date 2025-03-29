Бой литосферных плит: землетрясение в Таиланде и Мьянме — начало или продолжение? Ирина ВальковаЗемлетрясение магнитудой 7,7, произошедшее утром 28 марта 2025 года в Мьянме, всколыхнуло не только землю, но и умы сейсмологов и общественности.