Профессор Казаков: работы Хальцена недостаточно для получения Нобеля по физике

Обсерватория IceCube © Marc Jacquart, IceCube/NSF/Reuters Фрэнсис Хальцен уехал в Италию и совсем не ожидал звонка от Нобелевского комитета с поздравлением о присуждении премии за исследование в области изучения нейтрино и создание нейтринной обсерватории IceCube.