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Газета.ру

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Профессор Казаков: работы Хальцена недостаточно для получения Нобеля по физике

Профессор Казаков: работы Хальцена недостаточно для получения Нобеля по физике

Обсерватория IceCube © Marc Jacquart, IceCube/NSF/Reuters Фрэнсис Хальцен уехал в Италию и совсем не ожидал звонка от Нобелевского комитета с поздравлением о присуждении премии за исследование в области изучения нейтрино и создание нейтринной обсерватории IceCube.

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