Президента России Владимира Путина ждет предновогодний триумф из-за того, что военная помощь Киеву от Запада фактически прекратилась, а армия России находится на территориях, которые ранее были в составе Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии