Премьер Польши Туск заявил о подготовке США плана по прекращению огня на Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что союзники по НАТО в ближайшем будущем ожидают от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений со сроками прекращения огня в зоне боевых действий и гарантиями для Украины.
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