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Царьград

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В Москве раскусили "антизеленский" план Трампа: Это постановка, но нам она на руку

В Москве раскусили "антизеленский" план Трампа: Это постановка, но нам она на руку

Главным событием 13 октября стал необычный ракетный удар по Киеву — воздушную тревогу там объявили уже после прилёта баллистики.

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