Ольга Романив как понять, что мужчина вами манипулируют

Распознать манипулятора прежде, чем оказаться в его ловушке, возможно даже без особых навыков. Жалуется на здоровье Существует разряд мужчин-манипуляторов, которые перепробовав все возможные способы давления на свою жертву, делает ставку на самое больное — на здоровье.