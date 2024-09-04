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  • Татьяна Бушмелева
    А что министерство образования? Там образованием детей им кто-то запретил заниматься? В общем ещё она профанация. М...Татьяна Велес при...

Ольга Романив как понять, что мужчина вами манипулируют

Ольга Романив как понять, что мужчина вами манипулируют

Распознать манипулятора прежде, чем оказаться в его ловушке, возможно даже без особых навыков. Жалуется на здоровье Существует разряд мужчин-манипуляторов, которые перепробовав все возможные способы давления на свою жертву, делает ставку на самое больное — на здоровье.

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