В Госдуме застройщиков назвали обнаглевшими и призвали образумиться. Заявление выдал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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В Госдуме застройщиков назвали обнаглевшими и призвали образумиться. Заявление выдал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.