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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Лейпцига» Шефер о неприезде Диоманде на сбор из-за болезни на фоне обсуждения его трансфера в «Реал»: «В таких случаях мы всегда верим игроку на слово»

Директор « РБ Лейпциг » Марсель Шефер высказался о ситуации с неприездом форварда  Яна Диоманде  на сбор.

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