Орехово-Зуевский техникум напомнил о направлении «Технологии индустрии красоты»

Орехово-Зуевский техникум предлагает специальность «Технологии индустрии красоты». Срок обучения — два года и десять месяцев, после чего выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
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