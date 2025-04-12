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Какой церковный праздник сегодня, 13 апреля 2025 года, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 13 апреля 2025 года, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 13 апреля 2025 года, отмечают православные христиане Анна Федорова13 апреля верующие будут праздновать Вербное воскресенье, затем начнется Страстная седмица, которая завершится 20 апреля празднованием Светлого Христова Воскресения — Пасхи.

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