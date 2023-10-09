В Новом Уренгое построят круглогодичную лыжную базу

В Северном районе Нового Уренгоя до конца 2023 года начнется строительство лыжной базы. Спортивный объект пополнит копилку подарков к 50-летнему юбилею, который город будет отмечать в 2025 году, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.
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