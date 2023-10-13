Спикер нижней палаты парламента Японии объявил о своём уходе в отставку

Председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода объявил о своей отставке с этого поста из-за состояния здоровья, при этом но хотел бы продолжить работу в качестве парламентского депутата от правящей партии.
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