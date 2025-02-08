Беглов: Разработки Петербурга обеспечат Северный морской путь надежной навигацией

Уникальную технологию создали на Обуховском заводе. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поистине уникальными» новейшие разработки инженеров и конструкторов Обуховского завода в области радиолокации, навигации и связи.
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