Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта на Украине

Как указал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, призывы Джо Байдена к конгрессу США о необходимости голосовать за выделение очередного транша помощи Украине можно расценить лишь как абсолютное зло.
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