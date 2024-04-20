Мужчины в военной форме расстреляли полицейских на Украине

20-летний рядовой погиб, его напарник ранен.фото: t.me/UA_National_Police--> Украинская полиция начала операцию по перехвату преступников в военной форме, застреливших правоохранителя на блокпосту в Винницкой области, сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства.