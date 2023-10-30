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«Думская»: в Одессе раздались взрывы

«Думская»: в Одессе раздались взрывы

Три взрыва произошли на юге Украины, в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Думская». В Одесской и Николаевской областях звучат сирены воздушной тревоги, которые включились после того, как прогремели два взрыва.

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