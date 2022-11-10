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Пьер Калулу: «Милан» должен cделать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Милана» Пьер Калулу рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов. – Чего бы вы хотели достичь к концу вашего нового контракта [рассчитанного до 2027 года]? – Прежде всего мы хотим выиграть матч в субботу.

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