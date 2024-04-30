В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля

Члены конгресса США от Демократической и Республиканской партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны Соединенных Штатов в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников из Израиля, сообщает портал Axios.