В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля

Члены конгресса США от Демократической и Республиканской партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны Соединенных Штатов в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников из Израиля, сообщает портал Axios.
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