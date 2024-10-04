Спрос на кадры в нефтегазовой отрасли России вырос в 2,5 раза

Дефицит кадров к 2030 году может достичь 4 миллионов человек Количество вакансий в нефтегазовой отрасли РФ с начала 2022 года увеличилось в 2,5 раза, сообщила руководитель внешних коммуникаций в регионах HeadHunter Анна Осипова на Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина».