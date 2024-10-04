НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Обратите внимание на мою книжечку "Ну, что тебе сказать про СэШэА?" М/б она кого-то позабавит?В Северной столиц...
  • Стефания Новак
    Зачем писать об этом, ведь они сразу напишут, что Россия слаба! Неужели не понимаете?Путин открыт для ...
  • Sergiy Che
    Надо найти полисов которые не выполнили полагающаюся им по должности работу и показательно выпиздить с работы пенделя...КГИОП обратился в...

Спрос на кадры в нефтегазовой отрасли России вырос в 2,5 раза

Спрос на кадры в нефтегазовой отрасли России вырос в 2,5 раза

Дефицит кадров к 2030 году может достичь 4 миллионов человек Количество вакансий в нефтегазовой отрасли РФ с начала 2022 года увеличилось в 2,5 раза, сообщила руководитель внешних коммуникаций в регионах HeadHunter Анна Осипова на Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх