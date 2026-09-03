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«Зенит» – фаворит Фонбет Кубка России у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Динамо» – 4-е

Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России. Фаворитом турнира у букмекеров котируется «Зенит».

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