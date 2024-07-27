Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных В ходе дискуссий о СВО очень часто возникает вопрос о том, почему украинцы продолжают слепо верить в идеи майдана.
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Смерть за утраченную мечту. Размышления о превращении русских в русскоязычных В ходе дискуссий о СВО очень часто возникает вопрос о том, почему украинцы продолжают слепо верить в идеи майдана.
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