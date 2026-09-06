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SUSANIN

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Открытые лекции про чуму и безумие провели в Ижевске Михаил Гельфанд и Феликс Кашапов

Открытые лекции про чуму и безумие провели в Ижевске Михаил Гельфанд и Феликс Кашапов

Ижевск. Удмуртия. Биоинформатик, доктор биологических наук, сооснователь «Диссернета», профессор Сколтеха, заместитель глареда газеты «Троицкий вариант — наука» Михаил Гельфанд выступил с открытой лекцией в Ижевске.

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