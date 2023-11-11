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Спички - не игрушка

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Нет на Украине русских!

На   днях  произошло  вполне  себе   прецедентное  событие: укропская    вице-премьерка   Ольга  Стефанишина (я  так    кумекаю,  что  она   западенка  и   фамилия  её    не  склоняется  и   звучит  как  Стефанишин)  заявила,  что  на Украине нет русского меньшинства, поэтому данный вопрос не обсуждается на переговорах с ЕС по обеспечению прав меньшинств.

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