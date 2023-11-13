20 грузовиков вывозят мусор с улиц посёлков Большой Ялты

На прошлой неделе от мусора очистили улицы Кацивели, Паркового шоссе (здесь ликвидировали отвалы грунта), Мисхорский парк в Кореизе, Береговое, улицы Советскую в Понизовке, Левитана в Алупке, Красноармейскую и Красных партизан в Ялте.
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