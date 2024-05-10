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  • Валерий Мязин
    Шойгу развёл бардак,и здесь ему не открутиться. НЕ ВЕРИТСЯ что контроль работал всё списывалось и разворовывалось.Если уж воровать ...
  • фарид сабиров
    миллионов 3-5 лет лет общего удовольствия ??????Если уж воровать ...
  • фарид сабиров
    Какой у нас закон избирательный и гумусаный . За один автомат простому солдатику 10 лет строгача. А полковничкам за 3...Если уж воровать ...

Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами

Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами

Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами Воруют все? На фоне того, что совсем недавно было выявлено в верхах Миноброны, воровство в частях можно было бы счесть за пустяк.

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Комментарии
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фарид сабиров
Какой у нас закон избирательный и гумусаный . За один автомат простому солдатику 10 лет строгача. А полковничкам за 30 -20
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11 час.
фарид сабиров
миллионов 3-5 лет лет общего удовольствия ??????
Ответить
11 час.
Валерий Мязин
Шойгу развёл бардак,и здесь ему не открутиться. НЕ ВЕРИТСЯ что контроль работал всё списывалось и разворовывалось.
Ответить
2 час.

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