Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами Воруют все? На фоне того, что совсем недавно было выявлено в верхах Миноброны, воровство в частях можно было бы счесть за пустяк.
Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами
Комментарии
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фарид сабиров
Какой у нас закон избирательный и гумусаный . За один автомат простому солдатику 10 лет строгача. А полковничкам за 30 -20
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11 час.
фарид сабиров
миллионов 3-5 лет лет общего удовольствия ??????
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11 час.
Валерий Мязин
Шойгу развёл бардак,и здесь ему не открутиться. НЕ ВЕРИТСЯ что контроль работал всё списывалось и разворовывалось.
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2 час.
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