Как я дважды делал электрику в деревянном доме и почему маркетплейс оказался лотереей

Когда речь заходит о безопасности собственного жилья, полагаться на случайность — последнее дело. Я убедился в этом на собственном опыте, когда решил обновить проводку в только что купленном доме из бруса.
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