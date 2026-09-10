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stroim21

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Как я дважды делал электрику в деревянном доме и почему маркетплейс оказался лотереей

Когда речь заходит о безопасности собственного жилья, полагаться на случайность — последнее дело. Я убедился в этом на собственном опыте, когда решил обновить проводку в только что купленном доме из бруса.

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