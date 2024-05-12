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Военные новости ★ спецоперация

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«Почти ничего»: Киев недоволен объёмами выделяемой Европой военной помощи

«Почти ничего»: Киев недоволен объёмами выделяемой Европой военной помощи

В Киеве недовольны объемом выделяемой Европой военной помощи. Как заявил глава Минюста Украины Денис Малюська, Украине необходимы «сотни миллиардов» евро, а не те крохи, которые выделяет Запад.

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