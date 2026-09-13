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88-летнему Александру Збруеву экстренно вызвали скорую в Москве — решается вопрос о госпитализации

88-летнему Александру Збруеву экстренно вызвали скорую в Москве — решается вопрос о госпитализации

Скорую вызвали к Александру Збруеву в Москве из-за обострения болезни Народному артисту РСФСР Александру Збруеву в Москве оказывают экстренную медицинскую помощь — врачи скорой работают на месте и решают вопрос о госпитализации 88-летнего актёра.

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