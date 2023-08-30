Закон и Порядок

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Командир «Ахмата» Алаудинов: Боевики ВСУ уносят тела военных НАТО и не дают им попасть в плен к РФ

Командир «Ахмата» Алаудинов: Боевики ВСУ уносят тела военных НАТО и не дают им попасть в плен к РФ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, написал в своем Telegram-канале о том, что украинские военные с трепетом относятся к телам своих побратимов из Североатлантического альянса, оберегая их от российского плена и вынося с поля боя трупы убитых.

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