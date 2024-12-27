В Тюменской области «Полицейский Дед Мороз» поздравил малышей с наступающими новогодними праздниками

В Тюменской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» и представители Общественного совета присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и поздравили ребят, чьи родители были замечены в недобросовестном исполнении своих родительских обязанностей, с наступающими праздниками.
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