В Астане обсудили культурно-гуманитарные связи между Россией и Казахстаном

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и госсоветник Казахстана Ерлан Карин обсудили в Астане наращивание российско-казахстанского сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, сообщили в посольстве РФ в Казахстане.
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