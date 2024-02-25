В Астане обсудили культурно-гуманитарные связи между Россией и Казахстаном

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и госсоветник Казахстана Ерлан Карин обсудили в Астане наращивание российско-казахстанского сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, сообщили в посольстве РФ в Казахстане.