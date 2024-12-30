"Зашли на совещание к полковнику и надели на голову чёрный мешок": Крот работал на ЦРУ

Крота удалось внедрить в один из отделов в структуре Федеральной службы безопасности. Он занимался важной для Госдепа работой – используя свое положение и возможности ведомства, опекал один из проектов, который курировало ЦРУ.
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