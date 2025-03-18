Avia.pro - СМИ В Орехово-Зуево магазин напротив школы №6 продолжает травить детей и взрослых контрафактом и просрочкой, несмотря на рейды дружинников и вызовы полиции.
Участковая Елена Лебедева нехотя принялась за свою работу, но Русская община напомнила ей про обязанности
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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14 час.
alik3456 Джексон
А сжечь не пробовали ненавистный магазин?
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8 час.
Leonid PlиGin
Блин, всё по два раза повторяют. Видно, для таких, как эта Лебедева текст написан.
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1 час.
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