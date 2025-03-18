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Участковая Елена Лебедева нехотя принялась за свою работу, но Русская община напомнила ей про обязанности

Участковая Елена Лебедева нехотя принялась за свою работу, но Русская община напомнила ей про обязанности

Avia.pro - СМИ В Орехово-Зуево магазин напротив школы №6 продолжает травить детей и взрослых контрафактом и просрочкой, несмотря на рейды дружинников и вызовы полиции.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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14 час.
alik3456 Джексон
А сжечь не пробовали ненавистный магазин?
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8 час.
Leonid PlиGin
Блин, всё по два раза повторяют. Видно, для таких, как эта Лебедева текст написан.
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1 час.
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