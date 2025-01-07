Уйдут в подполье: Жители безвизовых стран возмущены новыми правилами въезда Россию

Бумеранг В Британии всплыла неудобная для мигрантского лобби статистика: 96% насильников оказались мигрантами, а 80% жертв - белыми женщинами Несмотря на то, что пакистанские мужчины составляют лишь 1% населения Великобритании, при этом они совершили 80% групповых изнасилований в стране.