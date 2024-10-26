🏆В Симферополе установили рекорд России и мира по прыжкам на скакалке Участие приняли 155 семей со всего Крыма, Краснодара и Республики Адыгея.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏆В Симферополе установили рекорд России и мира по прыжкам на скакалке Участие приняли 155 семей со всего Крыма, Краснодара и Республики Адыгея.