Какой будет мода будущего? Текстуры, формы и экология

Оглавление София, как ты представляешь себе эволюцию моды в будущем? Какие инновации ожидают наш мир? Как будет выглядеть текстура и дизайн одежды, и что необходимо учитывать дизайнерам? Многофункциональный дизайн Показать ещё Ранее, размышляя о будущем моды, мы воображали мир, где минимализм или обнаженная натура станут основными трендами.