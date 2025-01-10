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Юрист Адамс объяснил, почему запрет на алкоголь после ДТП действует даже без пострадавших

Юрист Адамс объяснил, почему запрет на алкоголь после ДТП действует даже без пострадавших

Верховный Суд Российской Федерации своим решением подтвердил запрет на употребление алкоголя водителями после дорожно-транспортного происшествия, вне зависимости от того, были ли в инциденте пострадавшие.

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