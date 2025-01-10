Юрист Адамс объяснил, почему запрет на алкоголь после ДТП действует даже без пострадавших

Верховный Суд Российской Федерации своим решением подтвердил запрет на употребление алкоголя водителями после дорожно-транспортного происшествия, вне зависимости от того, были ли в инциденте пострадавшие.
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