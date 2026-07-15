Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато Китая в цветущие пастбища

Стадо овец пасется под рядами солнечных фотоэлектрических панелей в районе Талатан / © Hainan Prefecture Здесь расположен один из крупнейших в мире солнечных парков, доказывающий, что фотоэлектрические электростанции способны не только вырабатывать чистую энергию, но и восстанавливать деградировавшие земли.
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