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Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато Китая в цветущие пастбища

Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато Китая в цветущие пастбища

Стадо овец пасется под рядами солнечных фотоэлектрических панелей в районе Талатан / © Hainan Prefecture Здесь расположен один из крупнейших в мире солнечных парков, доказывающий, что фотоэлектрические электростанции способны не только вырабатывать чистую энергию, но и восстанавливать деградировавшие земли.

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