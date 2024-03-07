Мне коллеги (высоко профессиональный экспертный коллектив) подготовили и передали очень интересный, познавательный и полезный доклад.
Немного статистики по мигрантам от К. Кабанова
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
они селяться даже в деревнях Росси где легче скрыться , а потом повзрослев переезжают в крупные города и в столицу и качают свои права
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11 час.
Кораблев Сергей
ЗАЧЕМ нам победа над православной Украиной, если сама Россия превращается в исламское государство и вместо церквей и соборов скоро будут одни мечети?
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10 час.
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