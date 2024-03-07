СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Выявлять всех причастных к террору и максималку.В такой период,мо...
  • Boris Borisov
    Ребята, ну был он , развлекал:  Умер , похоронили достойно , аж на новодевичьем державном погосте.Ну, все довольны......КОМУ вы открыли д...
  • Горский Виктор
    Меня мало заботит будущее, т.к. у меня его нет, а на ближайшее время, у меня всё есть! Я знаю одно, если снова придём...Россию без Путина...

Немного статистики по мигрантам от К. Кабанова

Немного статистики по мигрантам от К. Кабанова

Мне коллеги (высоко профессиональный экспертный коллектив) подготовили и передали очень интересный, познавательный и полезный доклад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
они селяться даже в деревнях Росси  где легче скрыться , а потом повзрослев переезжают в крупные города и в столицу и качают свои права
Ответить
11 час.
Кораблев Сергей
ЗАЧЕМ нам победа над православной Украиной, если сама Россия превращается в исламское государство и вместо церквей и соборов скоро будут одни мечети?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх