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Экспресс-тест на склонность к деменции: найдите кота на фото за 7 секунд

Экспресс-тест на склонность к деменции: найдите кота на фото за 7 секунд

Проверьте себя! фото: Midjorney/ParentsВ недавно опубликованном в медицинском журнале The Lancet отчете, касающемся деменции, ученым удалось выяснить, что один из рисков развития деменции — это ухудшение зрения.

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