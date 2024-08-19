Экспресс-тест на склонность к деменции: найдите кота на фото за 7 секунд

Проверьте себя! фото: Midjorney/ParentsВ недавно опубликованном в медицинском журнале The Lancet отчете, касающемся деменции, ученым удалось выяснить, что один из рисков развития деменции — это ухудшение зрения.
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