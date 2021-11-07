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К удивлению будущих поколений

К удивлению будущих поколений

На самом деле нет ничего странного, что в мутной пене распадающегося поздневашингтонского мироустройства реализуются подобные политтехнологические проекты, рассчитанные на лиц с отсутствующим критическим, но присутствующим клиповым мышлением.

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