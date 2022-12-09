Страна и люди

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ЦРУ- Киеву: «Русские что-то задумали в районе Херсона. Идите в глухую оборону»

ЦРУ- Киеву: «Русские что-то задумали в районе Херсона. Идите в глухую оборону»

Одесские интернет-ресурсы пишут, что поставки оружия из Румынии через Днестровский лиман накрылись медным тазом Александр Ситников Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Одесские интернет-ресурсы пишут, что поставки оружия из Румынии через Днестровский лиман накрылись медным тазом Американская пресса сообщила, что бандеровские власти выпустили срочный призыв к гражданским лицам эвакуироваться из районов на восточном берегу Днепра, причем предписывают это сделать на всем пространстве от поймы до Каховского водохранилища.

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