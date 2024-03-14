Карлсон: Facebook* и Google больше угрожают американцам, чем TikTok

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Социальная сеть Facebook* и технологическая компания Google представляют собой гораздо большую угрозу с точки зрения шпионажа, чем социальная сеть TikTok, которую власти Соединенных Штатов стремятся запретить, заявил американский журналист Такер Карлсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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