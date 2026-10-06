Очень удобная позиция.

Забредший к нам Голум натолкнул меня на одну мысль. Ложка дёгтя, которая добавлена в бочку с мёдом, портит всю бочку.
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